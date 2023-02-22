محرز أساسيا رفقة مانشستر سيتي في رابطة الأبطال

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في رابطة الأبطال.

و ستجري المباراة اليوم الأربعاء أمام النادي الألماني لايبزيغ بملعب “ريدبول أرينا”في ألمانيا ضمن مباريات الدور 16 من “التشمبينزليغ”.

كما ستكون الفرصة مواتية لنجم “السيتيزنس”، لامتاع الحاضرين خاصة وأنه أصبح اختصاصيا في المنافسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption