محرز أساسيا في مباراة الأهلي السعودي أمام الاتفاق

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب الأهلي السعودي يايسله في مباراة الاتفاق اليوم السبت.

و سيقود رياض محرز التشكيلة التي ستلعب مباراتها ضمن الجولة 8 من عمر الدوري السعودي على ملعب “الامير عبد الله الفيصل”.

ويعوّل مدرب الأهلي كثيرا على قائد الخضر لقيادة فريقه بعد الخسارة القاسية أمام النصر وزملاء كريستيانو رونالدو.

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