محرز أساسيا في مباراة الأهلي السعودي والطائي

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في القائمة الرسمية التي سيعتمد عليها مدربه يايسله أمام نادي الطائي اليوم الثلاثاء.

وسيقود رياض محرز مجموعة النادي الأهلي لتحقيق فوز جديد، ومتوالي في المباراة التي ستجري بملعب “الأمير عبد الله الفيصل”.

كما سيغيب رياض بودبوز عن المواجهة المرتقبة أو يتواجد في قائمة الاحتياط بعدما كان “شوشو” الفريق، وهو الأمر الذي تأكد رحيله، بعد الاخبار التي تداولت في السعودية عن حسم مستقبله مع إحدى الفرق الناشطة في دوري روشن السعودي.