محرز أساسيا في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب بيب غوارديولا أمام فريق برايتون.

وستجري المباراة المتأخرة عن الجولة 32 من البطولة الإنجليزية بملعب “فالمر”، وهي التي ستعتبر إحتفالية ثانية بالنسبة لقائد الخضر ورفقائه الذين حسموا التتويج باللقب لصالح في لقاء تشيلسي الماضي.

كما ستكون الفرصة مواتية للنجم الجزائري لتعزيز رصيده التهديفي وسجله من التمريرات الحاسمة، خاصة وأن عالم كرة القدم أصبح يقاس في نهاية الموسم بالحسابات والأرقام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti