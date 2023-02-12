محرز أساسيا في مواجهة أستون فيلا

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، رفقة ناديه مانشيتر يوناتيد، الضيف أستون فيلا، لحساب الجولة الـ23 من البريمرليغ.

وكشفت إدرة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” التشكيلة الاساسية للفريق في هذا اللقاء، والتي ضمت اسم محرز.

كما يعول مدرب السيتي، بيب غوارديولا، على نجمه الجزائري وزملائه، للإطاحة بضيفهم أستون فيلا.