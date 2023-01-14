محرز أساسيا في مواجهة اليونايتد

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز، امسية اليوم السبت، رفقة ناديه مانشستر سيتي، صدام قوي، في مواجهة مانشستر يونايتد.

وكشفت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي يتقدمها اسم محرز.

كما يعول المدرب بيب غوارديولا، على الجاهزية الكبيرة لنجمه الدولي الجزائري، في سعيه للاطاحة باليوناتيد.

وتذخل المواجهة التي ستجمع رياض محرز، وناديه مانسيتر سيتي، بفريق مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي.