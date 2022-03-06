محرز أساسيا في مواجهة اليونايتد

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة ناديه مالنسيتر سيتي، فريق مانشستر يونايتد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت إدارة السيتي، عبر حسابه السمي، عن التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستخوض هذه المواجهة، والتي ضمت اسم محرز.

كما يأتي اعتماد المدرب غوارديولا، على نجمه الجزائري، بالنظر لتألقه في المباريات الأخيرة، ومساهمته انتصارات الفريق

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، بمانشستر يونايتد، تدخل ضمن الجولة الـ28 من البريميرليغ