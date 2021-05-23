محرز أساسيا في مواجهة ايفرتون

يشارك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا اليوم الأحد، رفقة ناديه مانشستر سيتي، في مواجهة إيفرتون، لحساب الجولة الأخيرة من البريمرليغ.

وكشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض هذه المباراة، والتي ضمت اسم رياض محرز.

ويطمح نجم الخضر، رفقة زملائه في الفريق، لتحقيق فوز جديد أمام ايفرتون، رغم حسمهم التتويج بالبطولة، لإنهاء موسمهم بأفضل طريقة.

يذكر أن المباراة التي تجمع رفقاء رياض محرز، اليوم الأحد، بنادي إيفرتون، تدخل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.