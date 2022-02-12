محرز أساسيا في مواجهة نورويتش سيتي

يشارك الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، أساسيا رفقة ناديه مانشستر سيتي، في المواجهة التي تجمعهم بنورويتش سيتي

وكشف الحساب الرسمي مانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها غوارديولا هذه المباراة، والتي ضمت محرز

كما يأتي اعتماد غوارديولا، على نجمه الجزائري، بالنظر لتألقه في المبار يات الأخيرة للفريق، واثبات فعاليته الهجومية

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع رفقاء رياض محرز، بمضيفهم نورويتش سيتي، تدخل ضمن الجولة الـ25 من الدوري الانجليزي