محرز أساسيا للمرة الثانية تواليا مع المان سيتي
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن مدرب المان سيتي، بيب غوارديولا، عن تشكيلة فريقه الاساسية لمواجهة ساوثهامبتون برسم الجولة 30 من البريميرليغ.
وشهد القائمة المعنية بالمواجهة، تواجد الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا من جانب السيتيزنس، لثاني مرة على التوالي، بعد مواجهة ليفربول الأسبوع الماضي.
بعد أن غاب عن التشكيلة الأساسية للسيتي، قبل مواجهة ليفربول، منذ تاريخ 15 فيفري.
وسينطلق اللقاء بين السيتي وساوثهامبتون، بداية من الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي.
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XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Mahrez, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Bernardo, Gomez, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/1gKWyYC4N1
— Manchester City (@ManCity) April 8, 2023
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