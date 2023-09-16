محرز أساسيا مع الأهلي في مواجهة التعاون

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، رفقو ناديه الأهلي السعودي، الضيف نادي التعاون، برسم الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وكشف إدارة الأهلي السعودي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي تقدمها اسم محرز.

وقرر مدرب الأهلي اسعودي، الاعتماد على نجمه الجزائري، بعد التأكد من تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس الجمعة.

ويسعى رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، لتحقيق فوز جديد في هذه المباراة، لتعزيز رصيدهم من النقاط، والارتقاء في جدول ترتيب الدوري.