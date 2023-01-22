محرز أساسيا مع السيتي في مواجهة ولفرهامبتون

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، رفقة ناديه مانشستر سيتي، مباراة الجولة الـ21 من الدوري الانجليزي في مواجهة ولفرهامبتون.

وكشفت إدارة السيتي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المواجهة، بتقدمها اسم محرز.

كما يأتي اعتماد المدرب غوارديولا، على نجمه الجزائري، بالنظر للفورة العالية التي يتواجد عليها في الفترة الحالية من الموسم الجاري.