محرز أساسيا وبن رحمة احتياطيا في قمة مانشستر سيتي وويست هام

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب بيب غوارديولا أمام ويست هام.

كما يتواجد الدولي الجزائري الناشط في فريق ويست هام سعيد بن رحمة في التشكيلة الاحتياطية بسبب خيارات فنية لمدربه دافيد مويس.

يذكر، أن رياض محرز شارك بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام فولهام، أين كان أحد أفضل العناصر فوق المستيطل الأخضر. في حين شارك بن رحمة أساسيا في المباراة الماضية لكنه لم يظهر بالوجه المطلوب.

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