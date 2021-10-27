محرز أساسيا ويتحدى بن رحمة البديل في كأس الرابطة الانجليزية

عاد النجم الدولي الجزائري رياض محرز للتشكيلة الأساسية سهرة اليوم الأربعاء بمناسبة لقاء فريقه مانشستر سيتي أمام ويستهام يونايتد.

المواجهة التي ستنطلق بداية من الساعة ال19:45 بتوقيت الجزائر تدخل لحساب الدور ال16 من منافسة كأس الرابطة الانجليزية.

وكان “رياض محرز” قد شارك بديلا أمام برايتون يوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز قبل أن يُقرر “بيب غوارديولا” الدفع به أساسيا في موقعة ملعب “لندن الأولمبي” اليوم.

ومن جانب الفريق المحلي ترك “دافيد مويس” اللاعب الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” على مقاعد البدلاء.