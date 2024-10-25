محرز أساسياً رفقة الأهلي في مواجهة الأخدود

تواجد الدولي الجزائري، رياض محرز، ضمن تشكيلة فريقه الأهلي الأساسية، تحسبا لمواجهة نادي الأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويستهدف مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، مواصلة النتائج الإيجابية والارتقاء أكثر في سلم ترتيب الدوري. بإقحام لاعبه الدولي الجزائري أساسيا في المواجهة التي ستنطلق على الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي،

للإشارة، شارك، رياض محرز، مع الأهلي في سبع مواجهات في دوري روشن السعودي. ولم يتمكن من تقديم أي مساهمة تهديفية، لحد الآن.