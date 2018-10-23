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محرز أساسي ضد شاختار دونيتسك

الرياضة
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محرز أساسي ضد شاختار دونيتسك صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

واصل المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي  “بيب غوارديولا” إعتماده على النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

وسيُشارك لاعب الخضر في التشكيلة الأساسية التي ستواجه شاختار دونيتسك الأوكراني سهرة اليوم الثلاثاء في الجولة ال3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


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