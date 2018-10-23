محرز أساسي ضد شاختار دونيتسك

واصل المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” إعتماده على النجم الدولي الجزائري رياض محرز.
وسيُشارك لاعب الخضر في التشكيلة الأساسية التي ستواجه شاختار دونيتسك الأوكراني سهرة اليوم الثلاثاء في الجولة ال3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
How we line-up tonight! 🙌
City XI | Ederson, Laporte, Mendy, Stones, Otamendi, Fernandinho, De Bruyne, Silva (C), Mahrez, Sterling, Jesus
Subs | Muric, Walker, Kompany, Agüero, Sané, Bernardo, Foden#fcsdvcity #mancity pic.twitter.com/LpBuqljtoV
— Manchester City (@ManCity) October 23, 2018
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