محرز أساسي في أول مباراة تحضيرية مع الأهلي

يشارك الدولي الجزائري أساسي في أول مباراة ودية يخوضها مع فريقه الجديد، الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، ضد نادي الشمال القطري.

كما سيشارك الدولي الجزائري الآخر رياض بودبوز أساسي في اللقاء من جانب الأهلي، في المواجهة التي إنطلقت على الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.

ويحتضن ملعب ويمسباخ بالنسما هذه المواجهة الودية بين الأهلي السعودي، والشمال القطري، والتي تعد المباراة الأولى لنجم الفريق الجديد رياض محرز بألوان الأهلي.