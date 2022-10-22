محرز أساسي في مواجهة برايتون

يواجه عشية اليوم السبت، الدولي الجزائري، رياض محرز، رفقه ناديه مانشستر سيتي برايتون، برسم الجولة 13 من البريميرليغ.

وسيبدأ قائد الخضر اللقاء أساسيا، في اللقاء الذي سينطلق بداية من الساعة 15.00 زوالا بالتوقيت المحلي.

كما يعول المدرب بيب غوارديولا، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز بهذا اللقاء.