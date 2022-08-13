محرز أساسي في مواجهة بورنموث
بقلم فيصل زيان بوزيان
سيستقبل رياض محرز رفقة ناديه، مانشستر سيتي، اليوم السبت، نادي بورنموث، برسم ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحسب ما ورد بالحساب الرسمي لبطل إنجلترا المان سيتي، على تويتر، فإن نجم الخضر، رياض محرز سيبدأ اللقاء أساسيا.
يجدر للإشارة، ستبدأ المباراة بداية من الساعة الـ15.00 بالتوقيت المحلي، وستجرى على ملعب الإتحاد.
تعرف على تشكيل أبطال إنجلترا اليوم أمام بورنموث 📝#السيتي pic.twitter.com/bpiYgIeRpB
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 13, 2022
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