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الرياضة

محرز أساسي في مواجهة بورنموث

بقلم فيصل زيان بوزيان
محرز أساسي في مواجهة بورنموث
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سيستقبل رياض محرز رفقة ناديه، مانشستر سيتي، اليوم السبت، نادي بورنموث، برسم ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب ما ورد بالحساب الرسمي لبطل إنجلترا المان سيتي، على تويتر، فإن نجم الخضر، رياض محرز سيبدأ اللقاء أساسيا.

يجدر للإشارة، ستبدأ المباراة بداية من الساعة الـ15.00 بالتوقيت المحلي، وستجرى على ملعب الإتحاد.

رابط دائم : https://nhar.tv/2DIon
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