محرز أساسي في مواجهة بيرنلي

وضع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية المعنية بلقاء بيرنلي أمسية اليوم الإثنين.

وذلك لحساب الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام المدرب الإسباني بغربلة التشكيلة الأساسية، حيث أجرى عليها 8 تغييرات كاملة، مبقيا على الثلاثي إيدرسون، دافيد سيلفا، ورياض محرز من الذين شاركوا أساسيين في اللقاء الماضي.

وفيما يلي تشكيلة السيتيزنس المعنية بلقاء بيرنلي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: غواو كانسيلو – فيرناندينيو – نيكولاس أوتاميندي – أولكساندر زينتشينكو .

الوسط: رودري – فيل فودين – دافيد سيلفا.

الهجوم: رياض محرز – أغويرو – بيرناردو سيلفا.