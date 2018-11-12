محرز: “أشكر من صوت لي لأتوج كأفضل لاعب في الشهر”

الرياضة
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محرز: “أشكر من صوت لي لأتوج كأفضل لاعب في الشهر”
بقلم كريم.تيغرمت

وجّه الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الشكر لكل من صوت له ليتوّج كأفضل لاعب في فريقه لشهر أكتوبر المنصرم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، حوار مقتضب لمحرز، قال فيه: “شكرا لكل الأنصار الذين صوتوا لي لأتوج كأفضل لاعب في الشهر”.

يذكر أن رياض محرز، أختير كأفضل لاعب لشهر أكتوبر المنصرم، في تشكيلة فريقه مانشستر سيتي، نظير تألقه رفقة السكاي بلوز.


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