محرز: “أشكر من صوت لي لأتوج كأفضل لاعب في الشهر”

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، حوار مقتضب لمحرز، قال فيه: “شكرا لكل الأنصار الذين صوتوا لي لأتوج كأفضل لاعب في الشهر”.

يذكر أن رياض محرز، أختير كأفضل لاعب لشهر أكتوبر المنصرم، في تشكيلة فريقه مانشستر سيتي، نظير تألقه رفقة السكاي بلوز.

