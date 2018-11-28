محرز :” أضعت القطار في أول حصة تدريبية..وكدت أن أضيع مستقبلي”

كشف النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، عن الصعوبات التي واجهها خلال خطواته الأولى مع فريق لوهافر الفرنسي الذي أمضى فيه على أول عقد إحترافي.

وأجرى محرز حوارا مطولا مع مجلة “أونز مونديال الفرنسية”، تحدث من خلاله على صداقة الطفولة مع صديقه الفرنسي بينجامين ميندي قائلا:

“أتذكر جيدا عندما وصلت متأخرا إلى حصة الإستئناف في قسم الهاوات الفرنسي مع نادي لوهافر، ومندي يتذكر ذلك جيدا لأنه كان يتدرب معنا بالرغم من صغر سنه”.

“كنت قد أمضيت على عقدي للتو مع فريق لوهافر، حيث خضعت لفترة تجارب شهر أفريل، وأمضيت على العقد بصفة رسمية في شهر جوان، وكانت حصة الإستئناف يوم 11 جويلية، إلا أنني ضيعت القطار الذي ينقلني إلى الملعب، إتصلت بالمدرب “جوهان نوفال” وقلت له أنني ضيعت القطار وكان غاضبا جدا، وطالبني بالتنقل إلى الملعب بهدوء”.

“عندما وصلت كان بقية اللاعبين يقومون بعملية الإسترخاء أو تمديد العضلات، وطالبني المدرب بعدها بالركض حول الملعب ….يبتسم أطلبو من ماندي أن يكمل لكم القصة”.