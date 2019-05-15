محرز: “أضعت ركلة جزاء ضد ليفربول وسجلت أهداف حاسمة”

عاد “رياض محرز” للحديث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام “ليفربول” والتي لم تحدث الفارق حيث توج “السيتي” رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “نسيت ركلة الجزاء الضائعة أمام ليفربول تماما، لو سجلتها كنا سنتفوق بنقطتين إضافيتين فقط”.

وأضاف: “في بعض المباريات سجلت أهدافا منحت النقاط الثلاث حيث كنا نفوز بهدف لصفر، وتضييع ركلة الجزاء جزء من كرة القدم، المهم أنني سجلت بعض الأهداف الحاسمة”.

وختم كلامه: “هدفي أمام برايتون قد يكون الأفضل لحد الآن مع مانشستر سيتي، حيث استلمت الكرة وكنت أريد التسديد لكني غيرت رأيي وقمت بالمراوغة وسددت باليمنى”.