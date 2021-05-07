محرز أفصل لاعب في الأسبوع لرابطة الأبطال

أختير الدولي الجزائري رلاياض محرز نجم مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في الأسبوع لرابطة أبطال أوروبا.

وكشف الموقع الرسمي لرابطة أبطال أوروبا، على “تويتر”، عن فوز محرز بهذه الجائزة، الخاص بمباريات العودة من نصف نهائي رابطة الأبطال.

وتحصل الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، متفوقا بذلك على زميله في الفريق روبن دياز، وثنائي فريق تشلسي، كانتي، وهافيرتز.

يذكر أن رياض محرز، تألق بقوة أمام أمام نادي باريس سان جيرمان، بتسجيله لثنائية أهلت فريقه مانشستر سيتي للدور النهائي.