محرز أفضل جناح أيمن في العالم ويتفوق على ميسي صلاح ومبابي

توج اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بلقب أفضل جناح أيمن في العالم حسب تصويت أطلقه موقع غول بالشراكة مع لعبة فيفا 2022.

وعرف التصويت إكتساحاً لرياض محرز بمجموع أكثر من 19500 صوت بنسبة فاقت الـ58% عن أقرب منافسيه محمد صلاح الذي حل ثانياً بمجموع أكثر من 8300 صوت ونسبة 25% ، فيما حل كيليان مبابي ثالثاً من الأصوات بمجموع 2822 صوتاً ونسبة 8% من مجموع الأصوات، فيما أتى أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي بالمركز الرابع برصيد 2767 صوت بنسبة 8% وفيديريكو كييزا خامساً بـ241 صوتاً بنسبة 1% من التصويت.