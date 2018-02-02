محرز أفضل رياضي مسلم في بريطانيا

توج الدولي الجزائري رياض محرز، بجائزة أفضل رياضي مسلم في بريطانيا لعام 2017، خلال حفل تم تنظيمه بمدينة برادفورد البريطانية.

وكشف موقع “ليستر ماريكوري“، أنه تم إختيار رياض محرز لهذه الجائزة، عرفانا، للصورة الجيدة التي مثل بها الرياضيين المسلمين في بريطانيا.

وصرح عرفان يونس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوسينيك كونسولتينغ” التي تدير الجوائز، بعد تتويج محرز بالجائزة.

“من الرائع أن نرى العمل الإيجابي الذي قام به في جميع أنحاء البلاد، بالنسبة لمجتمع غالبا ما يكون ضحية لسوء التمثيل”.

ويعتبر الدولي الجزائري، رياض محرز، الرياضي رقم 31، الذي نال شرف التتويج بهذه الجائزة.