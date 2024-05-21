محرز أفضل صانع أهداف ويتفوق على رونالدو

حافظ الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، على صدارته لقائمة أفضل اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الحاري لدوري “روشن”.

ونشر الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي. على منصة “إكس” قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف والتي تصدرها قائد الخضر.

وبصم محرز، على 13 تمريرة حاسمة هذا الموسم متفوقا على باقي نجوم الدوري السعودي. في مقدمتهم الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، وروبن نيفيز، لاعب الهلال، بـ 11 تمريرة لكل منهما.

وفي المقابل، كشف المصدر ذاته، بأن رياض محرز، ساهم مع ناديه الأهلي السعودي، في الموسم الجاري، بـ 24 هدفا، بواقع 13 تمريرة حاسمة و11 هدفا.