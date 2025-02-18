محرز أفضل لاعبي الأهلي السعودي في أبطال آسيا

اُختير قائد “الخضر” رياض محرز، الأفضل في ناديه الأهلي السعودي، ضمن دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأنهى الدولي الجزائري، دور مجموعات المنافسة الآسوية. بأفضل طريقة، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز رائع أمام الغرافة القطري بنتيجة 4-2. بتسجيله هدفا وصناعة آخر.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء. فإن محرز، أنهى المجموعات في صدارة هدافي الفريق رفقة الانجليزي. إيفان توني، بـ 5 أهداف لكل منهما.

وإلى جانب حسّه التهديفي، فقد تصدر لاعب مانشستر سيتي الانجليزي السابق. قائمة الأكثر صناعة للفرص في الأهلي. خلال دور المجموعات، بواقع 27 صناعة.

كما تحصّل محرز، حسب موقع “سوفاسكور” على أعلى تقييم في ناديه خلال المنافسة الآسوية، واختير أفضل لاعب في الأهلي، بعلامة 8.20/10.

📊 أفضل لاعبي الأهلي🇸🇦 في فريقهم بعد نهاية دور مجموعات دوري أبطال آسيا 🏅 هداف الفريق محرز\توني (5)

🏅 الأكثر تسديدا توني (24)

🏅 الأكثر نجاحا في التمرير إيبانيز (393)

🏅 الأكثر صناعة للفرص محرز (27)

🏅 الأكثر نجاحا في المراوغة فيرمينو (8)

🎖 أفضل تقييم سوفاسكور محرز (8,20) pic.twitter.com/Xl2Z5VqQvz — SofascoreAR (@SofascoreARB) February 17, 2025

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