محرز أفضل لاعب أجنبي في تاريخ “ليستر سيتي” !

كشف موقع “فور فور تو” الانجليزي، عن أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الأندية الإنجليزية، حيث تم اختيار الجزائري “رياض محرز” كأفضل لاعب أجنبي في تاريخ “ليستر سيتي”.

وتم اختيار “محرز” بسبب الإمكانيات التي يتمتع بها، وبسبب الموسم التاريخي الذي قدمه رفقة “الفوكسيس”، متوفقا على العديد من النجوم على غرار “كاسبر شمايكل” و “نغولو كانتي”.

وأضاف ذات الموقع، أن محرز يمكن أن يكون أفضل لاعب في تاريخ ليستر (ليس أجنبي فقط)، كيف لا وهو الذي كتب تاريخ النادي في الدوري الانجليزي.

كما أنه اللاعب الوحيد في تاريخ “ليستر” الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ”، وأمتع جماهير الفريق طوال 4 سنوات قضاها رفقة “الثعالب”.