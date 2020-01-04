“محرز” أفضل لاعب إفريقي وبلماضي أحسن مدرب

تحصل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” على لقب أفضل لاعب إفريقي لسنة 2019.

قائد الخضر اكتسح التصويت الذي اطلقه الموقع الإلكتروني Orange Football Club المختص في الكرة الإفريقية متفوقا على محمد صلاح وساديو ماني.

وفي التصويت الخاص بالمدربين حصل الناخب الوطني جمال بلماضي على لقب أفضل مدرب إفريقي لسنة 2019 متفوقا على أليو سيسي ومعين الشعباني.

يُذكر ان “بلماضي” و”محرز” مُرشحان أيضا لجوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” المقرر تقديمها بحفل كبير بالغردقة المصرية يوم الثلاثاء.

🏆 Vous avez été nombreux à élire le coach africain de l’année et le vainqueur est : Djamel Belmadi 🇩🇿

L'Algérien devance Mouine Chaâbani 🇹🇳 et Aliou Cissé 🇸🇳

Les détails des votes ➡️ https://t.co/jMgpJtECh1 pic.twitter.com/F3fxNmHGQF — Orange Football Club (@Orange_FootClub) January 3, 2020