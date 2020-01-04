“محرز” أفضل لاعب إفريقي وبلماضي أحسن مدرب

الرياضة
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“محرز” أفضل لاعب إفريقي وبلماضي أحسن مدرب صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تحصل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” على لقب أفضل لاعب إفريقي لسنة 2019.

قائد الخضر اكتسح التصويت الذي اطلقه الموقع الإلكتروني Orange Football Club المختص في الكرة الإفريقية متفوقا على محمد صلاح وساديو ماني.

وفي التصويت الخاص بالمدربين حصل الناخب الوطني جمال بلماضي على لقب أفضل مدرب إفريقي لسنة 2019 متفوقا على أليو سيسي ومعين الشعباني.

يُذكر ان “بلماضي” و”محرز” مُرشحان أيضا لجوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” المقرر تقديمها بحفل كبير بالغردقة المصرية يوم الثلاثاء.


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