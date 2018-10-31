محرز أفضل لاعب جزائري لسنة 2018

أختيرالدولي الجزائري، رياض محرز، كأفضل لاعب جزائري لسنة 2018، من بين 10 لاعبين جزائرين مرشحين لهذا اللقب.

وتفوق نجم الخضر، في إستفتاء، أجراه برنامج “صدى الملاعب”، على كل من غولام، براهيمي، بدران، جابو، نعيجي، بوخنشوش، بونجاح، مبولحي، وهني.

ونال محرز، أعلى نسبة تصويت، بـ50%، متبوعا بمهاجم الخضر بغداد بونجاج بـ26%، بينما عاد المركز الثالث للحارس مبولحي بنسبة 14% .

يأتي تتويج رياض محرز، بهذا اللقب، نظير المردود الكبيرالذي بصم عليه الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي، رفقة ناديه الجديد مانشستر سيتي.