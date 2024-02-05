محرز أفضل لاعب في نادي الأهلي هذا الموسم

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن قائمة أفضل لاعبي نادي الأهلي هذا الموسم في دوري روشن السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، أمس الأحد، عبر منصة “إكس” تقرير لأبرز أرقام لاعبي الأهلي خلال هذا الموسم.

وجاء الدولي الجزائري محرز، ضمن صدارة هدافي الأهلي السعودي برصيد 8 أهداف، كما قدم محرز 7 تمريرات حاسمة.

ويحتل لاعب الخضر رفقة ناديه الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن، برصيد 40 نقطة من أصل 19 مباراة.