محرز أفضل ممرر حاسم للموسم في الدوري السعودي

حظي الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودية، بالاعتراف، نظير مردوده هذا الموسم.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، اليوم الخميس، عن تصدر محرز، قائمة اللاعبين الأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة.

كما كشف ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، ساهم هذا الموسم بـ13 تمريرة حاسمة.

يذكر أن رياض محرز، لم يحظى بدعوة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، للمشاركة في التربص المقبل للخضر، ومبارتي غينيا، وأوغندا، برسم تصفيات مونديال 2026.