محرز :”أفكّر في العودة إلى أوروبا لكن.. !! “

عبّر النجم الجزائري رياض محرز عن اشتياقه لأجواء الدوريات الأوروبية، مؤكداً أن حلم الطفولة باللعب في نادي أولمبيك مارسيليا لا يزال يسكنه رغم نجاحاته في إنجلترا وحاليًا في السعودية.

وقال رياض محرز في حوار مثير لصحيفة “ايكيب” الفرنسية “صحيح أنني أُفكر أحيانًا في العودة إلى أوروبا للعب في أعلى المستويات، لكن في الوقت نفسه، أستمتع بحياتي هنا في السعودية”.

وكشف نجم الأهلي السعودي الحالي عن تعلقه بنادي مارسيليا منذ الصغر، مضيفًا “منذ أن كنت صغيرًا، كنت أحلم باللعب في مارسيليا. كنت عاشقًا لهذا النادي ونجومه مثل دروغبا، نيانغ، نصري وريبيري. حلمي كان أن ألعب في ملعب فيلودروم أمام مرأى الأنصار، لكن مسيرتي اتخذت مسارًا مختلفًا”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تكثر فيه التكهنات حول إمكانية عودة محرز إلى أوروبا، خاصة مع تزايد رغبة بعض الأندية الفرنسية في الاستفادة من خبرته الكبيرة في السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية.