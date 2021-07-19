محرز أكبر المستفيدين.. غريليتش يُخلط حسابات “غوارديولا”

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن الإنجليزي “جاك غريليتش” قد يتراجع عن فكرة اللعب تحت قيادة الإسباني “بيب غوارديولا” في الموسم الجديد، بل يريد تمديد عقده مع “أستون فيلا” خاصة أنه يلعب بصفة دائمة.

وأكدت ذات المصادر، أنه من بين الأمور التي تعيق صفقة انتقال “غريليتش” لـ “مانشستر سيتي” هي فلسفة المدرب “بيب غوارديولا”، الذي يعتمد على نظام المداورة، وبالتالي لن يحصل “غريليتش” على فرصة اللعب بانتظام خاصة أنه يريد الحصول على لقب أفضل لاعب في إنجلترا.

في نفس السياق، نادي “مانشستر يونايتد” دخل سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي من أجل قيادة خط هجوم الفريق الذي سبق وان تعاقد مع “سانشو” وبوجود “راشفورد” فإن الأمر قد يحفز “غريليتش” للإنضمام لـ “الشياطين الحمر”.

من جهة أخرى، فإن عدم انضمام “غريليتش” للسيتيزن يؤكد بقاء “محرز” في صفوف الفريق بالرغم من أن الفريق الانجليزي وضعه ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب الإدارة في بيعهم في هذا الميركاتو.