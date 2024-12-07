محرز أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري روشن السعودي هذا الموسم

بصم نجم المنتخب الوطني والجناح الأيمن لنادي الأهلي السعودي، رياض محرز، على رقم إستثنائي في دوري روشن السعودي.

فبعد قيادته فريقه الأهلي، اليوم السبت، للفوز برباعية أمام نادي التعاون، برباعية مقابل هدفين في إطار مواجهة الجولة 13 من دوري روشن. وتسجيله هدفا في المواجهة. نال، محرز، تنقيط جيد في المواجهة بعلامة 8.0.

كما قدم رياض محرز، 5 تمريرات مفتاحية في المواجهة. وحسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، فإن نجم الخضر، رياض محرز، يعد أكثر اللاعبين صناعة للفرص منذ بداية دوري روشن السعودي هذا الموسم بواقع 41 محاولة.