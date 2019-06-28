محرز أكثر المطلوبين لدى المشجعات المصريات

ظهرت مشجعات المنتخب المصري، في مدرجات ملعب “الدفاع الجوي”، خلال مواجهة المنتخب الجزائري، أمام نظيره السنغالي، لحساب “كان 2019”.

ورفعت ثلاث مشجعات مصريات، لافتة خلال حظورهن هذه المواجهة، تطالبن فيها نجم الخضر، رياض محرز، بإهدائهن قميصه.

وتدل هذه الخرجة، على الشعبية الكبيرة، التي يحظى بها قائد المنتخب الجزائري، لدى الجماهير المصرية، التي ساندة الخضرـ أمام السنغال، على غرار باقي مناصري المنتخبات العربية، المتواجدة بمصر.

يذكر أن رياض محرز، قاد المنتخب الجزائري، لتحقيق فوزين متتاليين أمام كل من كينيا، وتنزانيا، خلال “كان 2019″، الجارية حاليا بمصر.