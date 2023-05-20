محرز أكثر لاعب إفريقي وعربي تتويجا لبطولة “البريمرليغ”

حطّم الدولي الجزائري رياض محرز رقما قياسيا جديدا في مشواره مع فريقه مانشستر سيتي بعدما حسم اللقب عقب خسارة أرسنال.

وأصبح رياض محرز أول لاعب عربي وإفريقي يتوّج بخمسة ألقاب كاملة متفوّقا على الإيفواري ديديه دروغبا الذي يملك في رصيده 4 تتويجات رفقة تشلسي.

وينتظر، قائد الخضر تتويجا جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة، والأمر يتعلّق بمنافسة رابطة أبطال أوروبا، بعد التأهل إلى النهائي رفقة فريق “السيتيزنس” الذي سيواجه ميلان.

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