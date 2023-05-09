محرز أكثر لاعب عربي تسجيلا في المربع الذهبي لرابطة الأبطال

تواجد الدولي الجزائري ولاعب المان سيتي، رياض محرز، ضمن قائمة أفضل الهدافين في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا للقرن 21.

وحسب إحصائية للموقع المتخصص “POPFOOT”، التي نشرها اليوم الثلاثاء، عبر تويتر، فإن لاعب المان سيتي محرز، جاء في المركز العاشر، قائمة أفضل الهدافين في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا للقرن 21.

وبرصيد أربعة أهداف من خمس خمس مباريات لعبها محرز مع مانشستر سيتي في نصف نهائي رابطة الأبطال.

كما يعد رياض محرز، أول لاعب عربي يسجل إسمه في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في المربع الذهبي في المنافسة الأوروبية الأغلى خلال القرن 21.

وإحتل محرز المركز الثاني إفريقيا بعد السنغالي ساديو ماني، صاحب الخمس أهداف من أصل تسعة مباريات خاضها في نصف نهائي المنافسة.

يجدر الإشارة، أن محرز سيشارك للمرة الثالثة على التوالي في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، هذا الموسم ضد الريال. بالإضافة للموسم الماضي، والإقصاء ضد ريال مدريد.

وموسم 2021.2022، تأهل محرز رفقة المان سيتي ضد باريس سان جيرمان للنهائي الذي خسره ضد تشلسي.