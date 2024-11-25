محرز أكثر لاعب مساهمة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، تألقه هذا الموسم رفقة فريقه الأهلي السعودي في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد اللاعب السابق لمانشستر سيتي، فريقه الأهلي لتحقيق الفوز الخامس توالياً، بتقديمه تمريرتين حاسمتين أمام حامل اللقب نادي العين الإماراتي. في مباراة اليوم الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من المنافسة الآسياوية.

ويكون بذلك محرز قد وصل للمساهمة التهديفية الثامنة في المنافسة. بصفته أكثر لاعب مساهمة تهديفياً في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وساهم، رياض محرز، تهديفياً في كل المواجهات التي خاضها مع الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة. إذ خاض خمس مواجهات كلها أساسيا، بمجموع 426 دقيقة لعب.

بصم خلالها على تمريرة حاسمة في مواجهة بيرسيبوليس الإيراني، وسجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة أمام كل من ناديي الوصل الإماراتي والريان القطري. بالإضافة إلى تسجيله ثنائية أمام الشرطة العراقي وتمريرتين حاسمتين في مواجهة اليوم أمام العين الإماراتي.