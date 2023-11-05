محرز أمام حتمية الفوز في مباراة الأهلي السعودي والرياض

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي السعودي الذي سيواجه الرياض اليوم الأحد.

وستلعب المباراة، بملعب “الأمير عبد الله الفيصل” ضمن الجولة 12 من البطولة السعودية.

كما يسعى محرز لقيادة فريقه للفوز لا غير لنسيان خيبة الخسارة الماضية أمام الغريم الهلال السعودي، في الداربي السعودي.

ويسعى قائد الخضر كذلك، للرد على الانتقادات التي وجهت له من قبل الاعلام السعودي، بعد فشل في قيادة الفريق للعودة إلى الطريق الصحيح منذ مدة طويلة.

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