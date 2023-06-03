يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، رفقة فريقه مانشستر سيتي، الخصم مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المنتظر، أن يجدد المدرب بيب غوارديولا، ثقته في لاعبه رياض محرز أساسيا في المواجهة، وخاصة وأن لاعب الخضر هداف الفريق في منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي برصيد 5 أهداف.

وسيحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن المواجهة، بداية من الساعة 15.00، بالتوقيت المحلي، كما سيكون اللقاء منقول عبر قناة بيين سبورت 1.

وسيكون لاعب الخضر رياض محرز، أمام فرصة التتويج بثاني ألقابه هذا الموسم بعد التتويج بالبريميرليغ، في إنتظار نهائي رابطة الأبطال بعد أسبوع من الآن.

يجدر الإشارة، سبق لرياض محرز التتويج بكأس الإتحاد الإنجليزي موسم 2018.2019، بعد الفوز ضد واتفورد في النهائي بسداسية نظيفة.