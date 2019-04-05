“محرز” أمام فرصة تحقيق “حُلم” “غوارديولا” الأكبر !!

أكد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي “بيب غوارديولا” أنه يُريد تحقيق حلمه بالتتويج بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي.

وقال “بيب” أمسية اليوم الجمعة في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة “برايتون” في نصف النهائي غدا السبت بملعب “ويمبلي”.

“عندما كنت صغيرا كنت أشاهد نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي أكثر من مباريات الدوري الممتاز.. المدربون، التقاليد والجماهير”.

“لا يمكنني أن أنكر كم هو رائع هذا الأمر بالنسبة لي. النادي حقق هذا اللقب خمس مرات، ونحن نريد تحقيق لقب جديد، سنحاول”.

وسيكون “رياض محرز” أمام فرصة تحقيق حلم “بيب” في حال شارك أساسيا للمرة الثانية على التوالي.