محرز أمام فرصة ذهبية رفقة مانشيستر سيتي

سيكون الدولي الجزائري رياض محرز أمام فرصة استعادة نجوميته الأحد المقبل. رفقة مانشيستر سيتي الذي يسعى للإطاحة بالمنافس ليفربول وتعبيد طريق التتويج بالبطولة.

كما ذكرت صحيفة “مانشيستر إيفينينغ نيوز” اليوم الجمعة أن محرز قد يشارك أساسيا في المباراة خاصة ستلعب داخل القواعد.

كما أشارت إلى إمكانية تفضيل المدرب بيب غوارديولا “الفنان” الجزائري على عدد من منافسينه في شاكلة فودين.غريليش.

وكان “الفيلسوف” قد فضل اراحة رياض في المباراة الماضية أمام بيرنلي بسبب إحباطه من الإقصاء رفقة الخضر بالتأهل إلى المونديال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]