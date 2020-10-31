محرز أمام فرصة لإضافة رقم قياسي جديد لرصيده

يسعى الدولي الجزائري رياض محرز لتحقيق رقم قياسي جديد، اليوم السبت، بمناسبة المباراة التي ستجمع فريقه مانشستر سيتي، بنادي شفيلد.

وكشفت صحيفة “مانشستر ايفنينج نيوز” الإنجليزية، أن رياض محرز، ساهم طوال مسيرته ضمن الدوري الإنجليزي، في 99 هدف.

وستكون مباراة اليوم أمام نادي شفيلد، فرصة للدولي الجزائري، ليتمكن من المساهمة في 100 هدف، ويصبح سادس لاعب إفريقي يبلغ هذا الرقم، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضم قائمة اللاعبين الأفارقة الذين ساهموا في تسجيل 100 هدف، في الدوري الإنجليزي، كل من، دروغبا، ياكوبو، أديبايور، ماني، محمد صلاح.