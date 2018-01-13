محرز أمام فُرصة إقناع تشيلسي وكونتي

يُلاقي الدولي الجزائري، رياض محرز وناديه “ليستر سيتي” نظيرهما “تشيلسي” في فُرصة لاتعوض لإبن “سارسال” من أجل لفت أنظار “البلوز”.

وسيكون صاحب القدم اليُسرى السحرية تحت أنظار الإيطالي “أنتونيو كونتي”، والذي كان قد أبدى إهتمامه بخدمات نجم “الخضر” الصائفة الماضية.

ويستهدف الجناح الطائر مواصلة عروضه القوية في “البريمير ليغ” وفي نفس الوقت رفع أسهمه قبل غلق أبواب الميركاتو الشتوي الجاري.

ويُشار في الأخير الى أن “الإشاعات” كثيرة بخصوص مُستقبل محرز، وكانت أبرزها إرتباطه بالعملاق “ليفربول” الذي يُتابعه في الفترة الماضية.