محرز :”أمر لا يصدّق.. مازالت الفرصة أمامنا لتتويجات أخرى”

ابدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة بعد التتويج رفقة مانشستر سيتي، حيث وصف ذلك الأمر “الخرافي”.

وقال رياض محرز في تصريح لقناة “بيان سبورتس” القطرية عقب الفرحة الكبيرة “الإحساس جميل جدا، ما يحدث أمر لا يصدّق في كل سنة وفي كل موسم”.

كما أضاف رياض محرز ” الرحلة رائعة مع الفرق و كان هذا هدفي منذ قراري بالانضمام إلى الفريق، كنت أريد تحقيق أشياء كثيرة”

وأردف قائد الخضر “منذ أن جئت إلى النادي وعدوني، الكل يشارك في تحقيق الانجازات والألقاب، الطاقم الفني و الطبي، و كل الأمور جميلة”

كما ختم الفنّان الجزائري “لا يزال هناك نهائيان ينقصاننا لكي نخلد أسمائنا في كرة العالمية و الكرة الانجليزية خاصة”.

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