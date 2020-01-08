محرز :”أنا الرجل في مدينتي”!

وضع الدولي الجزائري رياض محرز، صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، مُرفقا إياها بتعليق فيه إشارات كثيرة.

وقال صاحب القدم اليُسرى السحرية :”أنا الرجل في مدينتي”.

وظهر الجناح الطائر، وهو يحمل هاتفا ذكيا في يده، مُتحصلا على تفاعل كبير من زملائه، وعلى رأسهم صديقه بنجامين ميندي.

وإعتبر مُعظم المُعلقين، بأن خرجة قائد الخضر كانت موجهة لجهة مُعينة، ولكن دون تسمية الأمور بمُسمياتها.

ويتواجد نجم السيتي، من الناحية الرياضية، في أفضل أحواله خلال الأسابيع الماضية، بعدما فرض نفسه أساسيا في تشكيلة بيب غوارديولا.

وتمكن إبن سارسال، من تسجيل هدف جميل، سهرة أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس إنجلترا أمام الجار مانشستر يونايتد.