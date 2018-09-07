محرز: “أنا مستعد لمواجهة غامبيا وعلينا تقديم مباراة كبيرة”

صرح الجزائري “رياض محرز” للإعلام الغامبي لحظة وصوله إلى “بانجول”، أنه على الجميع تقديم مباراة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية هذا السبت.

وقال محرز: “علينا تقديم مباراة كبيرة هذا السبت، سنرى ماذا سيحدث حينها”.

وأضاف: “أنا سعيد بوجودي هنا وبوجود مشجعي مانشستر سيتي أيضا وأود أن أشكرهم”.

وختم كلامه: “نعم أنا مستعد للمباراة ولا يمكنني تكهن النتيجة”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره “الغامبي” يوم غد السبت لحساب تصفيات كان 2019، في أول خرجة للناخب الوطني “جمال بلماضي”.