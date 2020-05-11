محرز: ” أولمبيك مارسيليا بدّلني ببلال عمراني”

وأجرى لاعب المنتخب الوطني حوارا مطولا في بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام مع الإعلامي إسماعيل بو عبد الله قائلا:

” أتذكر جيدا عندما خضعت للتجارب مع فريق أولمبيك مارسيليا، في نهاية الحصة التدريبية توجه مني مدرب مارسيليا، وقال لي أنه أعجب بإمكاناتي لقد فرحت كثيرا حينها خصوصا عندما طالب من سكرتيرته أن تقدم لي تذكرة الطائرة للعودة إلى منزلي وكنت قد تحصلت على لباس الفريق وكنت مستعدا للتباهي أمام أصدقائق في الحي، لكن بعد أربعة أيام يتصل بوكيل أعمالي ويخبره بأن لديهم لاعب بنفس المواصفات في نفس المنصب، لقد كان اللاعب بلال عمراني الذي إنتقل إلى نيم بعدها، لقد تأثرت كثيرا حينها وقمت بالتجارب مع فريق لوهافر تحت قيادة المدرب جون ماك نوبيلو وقال لي سأقدم لك 1200 أورو في الشهر ولم يعجبني ذلك، وكان شرط لوهافر بأن أسجل 10 أهداف إلى غاية شهر ديسمبر من أجل الحصول على عقد cfa وهو عدد الأهداف الذي سجلته فعلا”.